Поврежденные во время урагана в Екатеринбурге газопроводы восстановили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Газопроводы, поврежденные в понедельник в Екатеринбурге во время урагана, восстановлены, сообщает в четверг пресс-служба АО "Екатеринбурггаз".
Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник. Непогода стала причиной отключения электричества в 120 населенных пунктах у 130 тысяч потребителей. Ураган повалил сотню деревьев, были повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Четыре человека погибли. В среду мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что город оправился от последствий урагана, бушевавшего в понедельник.
"В результате разгула стихии газоснабжения в Екатеринбурге лишились свыше 400 квартир. На сегодня ремонтно-восстановительные работы на газопроводах после урагана завершены", - говорится в сообщении.
В восьми случаях упавшие деревья деформировали трубопроводы. Аварийные бригады тщательно обследовали их, производили замеры загазованности в жилых домах и подземных коммуникациях. Подача газа потребителям возобновлена, уточняет компания.