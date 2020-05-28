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Поврежденные во время урагана в Екатеринбурге газопроводы восстановили
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РИА Новости

Поврежденные во время урагана в Екатеринбурге газопроводы восстановили

17:49 28.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоследствия урагана в Свердловской области
Последствия урагана в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Газопроводы, поврежденные в понедельник в Екатеринбурге во время урагана, восстановлены, сообщает в четверг пресс-служба АО "Екатеринбурггаз".
Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник. Непогода стала причиной отключения электричества в 120 населенных пунктах у 130 тысяч потребителей. Ураган повалил сотню деревьев, были повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Четыре человека погибли. В среду мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что город оправился от последствий урагана, бушевавшего в понедельник.
"В результате разгула стихии газоснабжения в Екатеринбурге лишились свыше 400 квартир. На сегодня ремонтно-восстановительные работы на газопроводах после урагана завершены", - говорится в сообщении.
В восьми случаях упавшие деревья деформировали трубопроводы. Аварийные бригады тщательно обследовали их, производили замеры загазованности в жилых домах и подземных коммуникациях. Подача газа потребителям возобновлена, уточняет компания.
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Александр ВысокинскийЕкатеринбургПроисшествия
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