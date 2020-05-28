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2020-05-28T17:48
https://ria.ru/20200528/1572135472.html
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"

17:48 28.05.2020
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Заявления США о намерении ввести новые санкции против проекта "Северный поток 2" говорят об активности американских сил, навязывающих другим странам свою энергетическую политику и свой сжиженный газ, Вашингтон снижает в своих интересах конкурентоспособность европейских компаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже зафиксировали четкий курс американской дипломатии в ФРГ. Даже в нынешние непростые времена в Вашингтоне продолжают набирать обороты и активны силы, которые намерены диктовать другим странам, какую энергетическую политику им надлежит осуществлять. При этом полностью игнорируется и международное право, и рыночные принципы, и экономические интересы партнеров", - сказала Захарова на брифинге.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Вчера, 17:31Сказано в эфире
Эксперт назвал сроки завершения работ по прокладке "Северного потока-2"Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и встал на якорь в открытом море, сообщили порталы по отслеживанию судов. Эксперт Александр Фролов в эфире радио Sputnik объяснил, что нужно для возобновления этим судном работ по прокладке газопровода "Северный поток-2".
"Видимо, США решили продолжить курс на снижение в своих интересах конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ. Эта линия смотрится странно, цинично, на фоне осуществления значительным числом стран серьезных мер по стабилизации энергетических рынков", - подчеркнула она.
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу. Целью новых санкций будет воспрепятствование введению трубопровода в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы компаниям, которые обеспечивают техническое обслуживание трубопровода.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
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В Кремле не меняли планы по "Северному потоку — 2"
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Работавшая над "Северным потоком 2" швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по его прокладке, в результате Россия работает над проектом своими силами. Германия критиковала санкции против проекта, отмечая, что считает "Северный поток 2" экономическим проектом и отклоняет экстерриториальные санкции. Как заявила на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, позиция правительства в отношении "Северного потока 2" остается неизменной.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ,
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Косачев: угрозы ввести новые санкции показывают, что США в нас верят
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Ричард ГренеллУльрике ДеммерСеверный поток — 2Турецкий потокМария ЗахароваБалтийское мореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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