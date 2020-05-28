В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"

Эксперт назвал сроки завершения работ по прокладке "Северного потока-2" Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и встал на якорь в открытом море, сообщили порталы по отслеживанию судов. Эксперт Александр Фролов в эфире радио Sputnik объяснил, что нужно для возобновления этим судном работ по прокладке газопровода "Северный поток-2".