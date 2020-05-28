Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"Соглашение остается важным для гарантии мирного характера иранской ядерной программы, поэтому я сожалею о вчерашнем решении США не продлевать исключения, связанные с СВПД", - сказал Боррель, выступая по видеосвязи на заседании ООН по международному развитию в условиях пандемии коронавируса.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции.
6 ноября 2019, 04:53Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе