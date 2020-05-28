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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-05-28T18:35
https://ria.ru/20200528/1572135341.html
Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571051235_0:302:3072:2030_1036x0_80_0_0_c48d5b07824afa77f162b028aa383437.jpg
РИА Новости

Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана

17:47 28.05.2020 (обновлено: 18:35 28.05.2020)
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© REUTERS / Francois LenoirПредставитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель
Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель
© REUTERS / Francois Lenoir
Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"Соглашение остается важным для гарантии мирного характера иранской ядерной программы, поэтому я сожалею о вчерашнем решении США не продлевать исключения, связанные с СВПД", - сказал Боррель, выступая по видеосвязи на заседании ООН по международному развитию в условиях пандемии коронавируса.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
6 ноября 2019, 04:53
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
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Конфликт США и ИранаЖозеп БоррельВыход США из ядерной сделки по ИрануЕвросоюзИранСШАВ мире
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