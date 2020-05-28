Товарооборот московских предприятий вырос, несмотря на ограничения

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Товарооборот московских предприятий еженедельно увеличивается, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Я уже сейчас могу сказать, что большинство предприятий переориентировались на новую модель работы. И если мы в начале ограничений, в конце марта, видели резкое снижение товарооборота по непродовольствию, то на сегодняшний момент мы видим, что еженедельно товарооборот увеличивается на 8-10%. На сегодняшний момент он уже превышает товарооборот, который был годом ранее за аналогичный период", - сказал Ефимов в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Он отметил, что субъекты малого предпринимательства также показывают положительную динамику.
"Также есть положительная динамика и в выручке у субъектов малого предпринимательства, за последнюю неделю она увеличилась на 20%, что тоже является очень хорошим показателем, и говорит о том, что с учетом новых реалий предприниматели адаптировались и перешли на дистанционную работу, доставку своих товаров и предложение своих услуг в новом формате", - добавил заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.