Товарооборот московских предприятий вырос, несмотря на ограничения

"Я уже сейчас могу сказать, что большинство предприятий переориентировались на новую модель работы. И если мы в начале ограничений, в конце марта, видели резкое снижение товарооборота по непродовольствию, то на сегодняшний момент мы видим, что еженедельно товарооборот увеличивается на 8-10%. На сегодняшний момент он уже превышает товарооборот, который был годом ранее за аналогичный период", - сказал Ефимов в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.