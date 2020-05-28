В Тамбовской области арестовали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

"В суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области об избрании 46-летнему подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной войны (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство его родственницы (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.