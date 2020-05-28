В Тамбовской области арестовали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Тамбовской области заключили под стражу, сообщает СК РФ.
По данным следствия, 26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района ветерана нашли мертвым в собственном доме. Следователи обнаружили на теле пенсионера признаки насильственной смерти. Также в доме без сознания нашли внучку ветерана.
"В суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области об избрании 46-летнему подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной войны (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство его родственницы (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был проведен осмотр места происшествия и медицинское освидетельствование подозреваемого. Назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая для определения его психического состояния.
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