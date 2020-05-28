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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:39
https://ria.ru/20200528/1572134627.html
Сотрудник филиала компании "Росатома" в Каире заразился коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_0:130:2000:1255_1036x0_80_0_0_3d8d16fc4411d14347f8b8b98f7fc990.jpg
РИА Новости

Сотрудник филиала компании "Росатома" в Каире заразился коронавирусом

17:39 28.05.2020
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© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудник египетского филиала инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" (генерального подрядчика строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа") заразился коронавирусом, он лечится в больнице, сообщил РИА Новости представитель "Росатома".
О том, что среди работников атомной отрасли выявлен один случай инфицирования COVID-19 в Египте, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
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"В начале мая в египетском филиале АСЭ в Каире был зафиксирован один случай заражения у сотрудника, который на данный момент изолирован и находится на стационарном лечении под наблюдением врачей", - сказал представитель "Росатома".
"Оперативно был установлен круг лиц, контактировавших с данным работником. Все они также изолированы", - добавил собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.
АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Каир (город)ЕгипетВ мире
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