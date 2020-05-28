Сотрудник филиала компании "Росатома" в Каире заразился коронавирусом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудник египетского филиала инжинирингового дивизиона госкорпорации " Сотрудник египетского филиала инжинирингового дивизиона госкорпорации " Росатом " (генерального подрядчика строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" ) заразился коронавирусом , он лечится в больнице, сообщил РИА Новости представитель "Росатома".

О том, что среди работников атомной отрасли выявлен один случай инфицирования COVID-19 в Египте, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"В начале мая в египетском филиале АСЭ в Каире был зафиксирован один случай заражения у сотрудника, который на данный момент изолирован и находится на стационарном лечении под наблюдением врачей", - сказал представитель "Росатома".

"Оперативно был установлен круг лиц, контактировавших с данным работником. Все они также изолированы", - добавил собеседник агентства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.

В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.