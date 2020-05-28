В МИД обеспокоены напряженностью в отношениях между Индией и Пакистаном

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва обеспокоена эскалацией напряженности в отношениях между Индией Пакистаном , призывает стороны решать спорные вопросы политико-дипломатическими средствами на основе имеющихся договоренностей, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В последние два месяца в Джамму Кашмире произошли ряд террористических актов, в результате которых погибли 30 сотрудников сил безопасности и были ликвидированы 38 террористов. В феврале прошлого года в Джамму и Кашмире произошел самый кровавый теракт за долгие годы - экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" атаковала колонну военизированной полиции Индии. Жертвами теракта стали 45 человек.

"Мы обеспокоены напряженностью в отношениях между Индией и Пакистаном. Ситуация на линии контроля между двумя странами остается сложной, периодически там происходят перестрелки. Они приводят к человеческим жертвам, в том числе среди мирного населения", - сказала Захарова на брифинге.

Как напомнила российский дипломат, Москва неизменно призывает стороны проявлять сдержанность. "Мы продолжаем исходить из того, что урегулирование спорных вопросов должно осуществляться политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе в соответствии с положениями соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - добавила она.

По словам Захаровой, Россия заинтересована в том, чтобы отношения между Нью-Дели и Исламабадом были добрососедскими. "Это напрямую способствовало бы укреплению региональной стабильности и безопасности, а также развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказала она.