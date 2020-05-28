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2020-05-28T17:42
https://ria.ru/20200528/1572134593.html
В МИД обеспокоены напряженностью в отношениях между Индией и Пакистаном
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РИА Новости

В МИД обеспокоены напряженностью в отношениях между Индией и Пакистаном

17:39 28.05.2020 (обновлено: 17:42 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва обеспокоена эскалацией напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, призывает стороны решать спорные вопросы политико-дипломатическими средствами на основе имеющихся договоренностей, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В последние два месяца в Джамму и Кашмире произошли ряд террористических актов, в результате которых погибли 30 сотрудников сил безопасности и были ликвидированы 38 террористов. В феврале прошлого года в Джамму и Кашмире произошел самый кровавый теракт за долгие годы - экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" атаковала колонну военизированной полиции Индии. Жертвами теракта стали 45 человек.
"Мы обеспокоены напряженностью в отношениях между Индией и Пакистаном. Ситуация на линии контроля между двумя странами остается сложной, периодически там происходят перестрелки. Они приводят к человеческим жертвам, в том числе среди мирного населения", - сказала Захарова на брифинге.
Как напомнила российский дипломат, Москва неизменно призывает стороны проявлять сдержанность. "Мы продолжаем исходить из того, что урегулирование спорных вопросов должно осуществляться политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе в соответствии с положениями соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - добавила она.
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По словам Захаровой, Россия заинтересована в том, чтобы отношения между Нью-Дели и Исламабадом были добрососедскими. "Это напрямую способствовало бы укреплению региональной стабильности и безопасности, а также развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказала она.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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КашмирМария ЗахароваМоскваПакистанВ мире
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