В Воронеже выявили COVID-19 на предприятии концерна "Созвездие"

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у троих сотрудников воронежского предприятия концерна "Созвездие", сообщил журналистам представитель управления Роспотребнадзора по региону.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на четырех крупных предприятиях Воронежской области. В частности, коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики компании KDV в Рамонском районе, у 40 работников вагоноремонтного завода в Воронеже, у 12 сотрудников Воронежского центра ракетного двигателестроения и у 17 сотрудников предприятия "Минудобрения" в городе Россошь.
"Предприятие в плановом проводило тестирование сотрудников, по результатам которого выявлены три случая. Контактный круг - 42 человека", - сообщил представитель управления.
Пресс-служба предприятия не смогла прокомментировать РИА Новости ситуацию.
Концерн "Созвездие" входит в "Ростех".
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1753 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1293.
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