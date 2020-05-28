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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:36
https://ria.ru/20200528/1572134362.html
В Воронеже выявили COVID-19 на предприятии концерна "Созвездие"
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РИА Новости

В Воронеже выявили COVID-19 на предприятии концерна "Созвездие"

17:36 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у троих сотрудников воронежского предприятия концерна "Созвездие", сообщил журналистам представитель управления Роспотребнадзора по региону.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на четырех крупных предприятиях Воронежской области. В частности, коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики компании KDV в Рамонском районе, у 40 работников вагоноремонтного завода в Воронеже, у 12 сотрудников Воронежского центра ракетного двигателестроения и у 17 сотрудников предприятия "Минудобрения" в городе Россошь.
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"Предприятие в плановом проводило тестирование сотрудников, по результатам которого выявлены три случая. Контактный круг - 42 человека", - сообщил представитель управления.
Пресс-служба предприятия не смогла прокомментировать РИА Новости ситуацию.
Концерн "Созвездие" входит в "Ростех".
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1753 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1293.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Созвездие (концерн)РостехВоронежская областьВоронеж
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