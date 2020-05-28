В Воронеже выявили COVID-19 на предприятии концерна "Созвездие"

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у троих сотрудников воронежского предприятия концерна "Созвездие", сообщил журналистам представитель управления Роспотребнадзора по региону.

"Предприятие в плановом проводило тестирование сотрудников, по результатам которого выявлены три случая. Контактный круг - 42 человека", - сообщил представитель управления.

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1753 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1293.