Захарова оценила последствия отмены США санкционных исключений для Ирана

"Отмена этих так называемых "вейверов" может замедлить, но не остановить выполнение тех важных реконфигурационных проектов, которые составляют основу договоренностей 2015 года", - заявила Захарова на брифинге.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации и внутренние документы сообщила, что США отменят все исключения из санкций для атомной программы Ирана. Согласно планам администрации, для свертывания всех санкционных исключений, касающихся реконфигурации атомного реактора в иранском Араке назначается 60-дневный период.