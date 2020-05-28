Захарова оценила последствия отмены США санкционных исключений для Ирана

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Отмена США исключений из санкций в отношения Ирана может замедлить, но не остановить реконфигурацию реактора в Араке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отмена этих так называемых "вейверов" может замедлить, но не остановить выполнение тех важных реконфигурационных проектов, которые составляют основу договоренностей 2015 года", - заявила Захарова на брифинге.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации и внутренние документы сообщила, что США отменят все исключения из санкций для атомной программы Ирана. Согласно планам администрации, для свертывания всех санкционных исключений, касающихся реконфигурации атомного реактора в иранском Араке назначается 60-дневный период.
Реконфигурация реактора в Араке должна проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.
Модернизацией реактора в Араке первоначально занимались США и Китай, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году процесс осуществляется Великобританией и Китаем.