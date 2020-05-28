Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

"Уровень долговой нагрузки домохозяйств (определяемый как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% – максимального значения за все время наблюдений, а по необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года", - сказано в информационно-аналитическом материале.