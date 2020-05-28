МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% доходов, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.
Регулятор ранее выделял высокую долговую нагрузку граждан в качестве одной из основных уязвимостей российского финансового сектора.
"Уровень долговой нагрузки домохозяйств (определяемый как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% – максимального значения за все время наблюдений, а по необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года", - сказано в информационно-аналитическом материале.
Регулятор отмечает, что увеличение долговой нагрузки происходило прежде всего за счет необеспеченного кредитования и создавало потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам. Доля кредитов с ПДН более 80% составляет 23%. "Такие кредиты являются более рискованными, можно ожидать, что таким заемщикам с большой вероятностью понадобятся реструктуризации", - указывает ЦБ.
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