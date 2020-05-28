В Воронежской области подростку предъявили обвинение в убийстве девочки

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка пропала вечером в понедельник, 25 мая, в селе 2-е Никольское Бобровского района. Информация о безвестном исчезновении ребенка поступила правоохранителям лишь спустя двое суток, вечером 27 мая. Полураздетое тело ребенка нашли в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское, по подозрению в убийстве был задержан проживающий по соседству с девочкой 16-летний подросток.