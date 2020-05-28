В Воронежской области подростку предъявили обвинение в убийстве девочки

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который обвиняется в убийстве девятилетней девочки в Воронежской области, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка пропала вечером в понедельник, 25 мая, в селе 2-е Никольское Бобровского района. Информация о безвестном исчезновении ребенка поступила правоохранителям лишь спустя двое суток, вечером 27 мая. Полураздетое тело ребенка нашли в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское, по подозрению в убийстве был задержан проживающий по соседству с девочкой 16-летний подросток.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области 16-летнему подростку на основании собранных доказательстве предъявлено обвинение в убийстве 9-летней девочки (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый признал вину в полном объеме и дал признательные показания. По ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.