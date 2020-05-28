За неделю продаж приквела "Голодных игр" было раскуплено 500 тысяч книг

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новый роман американской писательницы Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях", который стал приквелом ее трилогии "Голодные игры", за первую неделю после выпуска 19 мая разошелся тиражом в 500 тысяч экземпляров, . Новый роман американской писательницы Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях", который стал приквелом ее трилогии "Голодные игры", за первую неделю после выпуска 19 мая разошелся тиражом в 500 тысяч экземпляров, сообщает THR.

По словам издателя, хотя сейчас книжные магазины закрыты из-за пандемии коронавируса, читатели активно приобретали роман в Сети, заказывая его в печатном виде, а также в электронном и аудиоформате.

Дебют "Баллады о певчих птицах и змеях" оказался немного успешнее первой книги "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1", опубликованной в 2010 году. Тогда за неделю было продано 450 тысяч копий.

В новой книге автор рассказывает о молодости Кориолана Сноу, будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит "бойня" между детьми и подростками.