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Культура
2020-05-28T23:02
https://ria.ru/20200528/1572133463.html
За неделю продаж приквела "Голодных игр" было раскуплено 500 тысяч книг
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РИА Новости

За неделю продаж приквела "Голодных игр" было раскуплено 500 тысяч книг

23:02 28.05.2020
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© Издательство АСТРоман Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях"
Роман Сьюзен Коллинз Баллада о певчих птицах и змеях
© Издательство АСТ
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новый роман американской писательницы Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях", который стал приквелом ее трилогии "Голодные игры", за первую неделю после выпуска 19 мая разошелся тиражом в 500 тысяч экземпляров, сообщает THR.
По словам издателя, хотя сейчас книжные магазины закрыты из-за пандемии коронавируса, читатели активно приобретали роман в Сети, заказывая его в печатном виде, а также в электронном и аудиоформате.
Дебют "Баллады о певчих птицах и змеях" оказался немного успешнее первой книги "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1", опубликованной в 2010 году. Тогда за неделю было продано 450 тысяч копий.
В новой книге автор рассказывает о молодости Кориолана Сноу, будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит "бойня" между детьми и подростками.
Выход романа в России запланирован на август этого года.
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