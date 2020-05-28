Власти Москвы готовят план по выходу экономики из кризисной ситуации

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Москвы готовят план по выходу экономики города из кризисной ситуации с дополнительными мерами помощи предпринимателям, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Также мы сейчас готовим план по выходу экономики из кризисной ситуации, куда включим и существующие меры, и также поработаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям", - сказал Ефимов в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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