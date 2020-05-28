Власти Москвы готовят план по выходу экономики из кризисной ситуации

"Также мы сейчас готовим план по выходу экономики из кризисной ситуации, куда включим и существующие меры, и также поработаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям", - сказал Ефимов в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.