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2020-05-28T17:26
https://ria.ru/20200528/1572133373.html
Власти Москвы готовят план по выходу экономики из кризисной ситуации
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РИА Новости

Власти Москвы готовят план по выходу экономики из кризисной ситуации

17:26 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Москвы готовят план по выходу экономики города из кризисной ситуации с дополнительными мерами помощи предпринимателям, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Также мы сейчас готовим план по выходу экономики из кризисной ситуации, куда включим и существующие меры, и также поработаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям", - сказал Ефимов в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
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