В МИД назвали действия США в сфере контроля над вооружениями опасными

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Действия США в сфере контроля над вооружениями становятся все более опасными и непредсказуемыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия Вашингтона становятся все более опасными и непредсказуемыми", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Представитель МИД напомнила, что Вашингтон вышел из Договора по ПРО, прекратил участие в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, разрушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, также США приняли решение выйти из Договора по открытому небу.
"И до сих пор сохраняется неопределенность в действиях США по поводу продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Деятельность эта носит явно подрывной характер. Это целенаправленная политика Соединенных Штатов Америки, которые нацелились на настоящий слом всего того международно-правового фундамента, на котором и строилась международная стабильность и безопасность", - отметила Захарова.