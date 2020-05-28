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2020-05-28T17:26
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В МИД назвали действия США в сфере контроля над вооружениями опасными
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РИА Новости

В МИД назвали действия США в сфере контроля над вооружениями опасными

17:26 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Действия США в сфере контроля над вооружениями становятся все более опасными и непредсказуемыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия Вашингтона становятся все более опасными и непредсказуемыми", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Представитель МИД напомнила, что Вашингтон вышел из Договора по ПРО, прекратил участие в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, разрушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, также США приняли решение выйти из Договора по открытому небу.
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"И до сих пор сохраняется неопределенность в действиях США по поводу продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Деятельность эта носит явно подрывной характер. Это целенаправленная политика Соединенных Штатов Америки, которые нацелились на настоящий слом всего того международно-правового фундамента, на котором и строилась международная стабильность и безопасность", - отметила Захарова.
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