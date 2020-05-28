В МИД назвали действия США в сфере контроля над вооружениями опасными

"И до сих пор сохраняется неопределенность в действиях США по поводу продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Деятельность эта носит явно подрывной характер. Это целенаправленная политика Соединенных Штатов Америки, которые нацелились на настоящий слом всего того международно-правового фундамента, на котором и строилась международная стабильность и безопасность", - отметила Захарова.