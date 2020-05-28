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Новое оружие России
2020-05-28T18:08
https://ria.ru/20200528/1572133252.html
Новейшую атомную подлодку "Князь Владимир" передали флоту
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/33/1555583395_0:271:3072:1999_1036x0_80_0_0_f2c755f4cfa36261ee720f0825525379.jpg
РИА Новости

Новейшую атомную подлодку "Князь Владимир" передали флоту

17:24 28.05.2020 (обновлено: 18:08 28.05.2020)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
"Акт приема-передачи корабля был подписан в Северодвинске сегодня", — сказал он.
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В ближайшее время на корабле поднимут андреевский военно-морской флаг, после чего лодка войдет в боевой состав Северного флота.
На днях "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш". Лодка находилась в Белом море с 12 мая, контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, "Князь Владимир" прошел в конце прошлого года.
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"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А") — атомных подлодок четвертого поколения. От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным минно-торпедным оружием.
Головная лодка проекта 955 "Юрий Долгорукий" вошла в боевой состав Северного флота с 2013 года. Две другие, "Александр Невский" и "Владимир Мономах", с 2014-го служат в составе Тихоокеанского флота. На этапе завершения строительства находится пятая лодка — "Князь Олег".
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