Новейшую атомную подлодку "Князь Владимир" передали флоту

В ближайшее время на корабле поднимут андреевский военно-морской флаг, после чего лодка войдет в боевой состав Северного флота.

Головная лодка проекта 955 "Юрий Долгорукий" вошла в боевой состав Северного флота с 2013 года. Две другие, "Александр Невский" и "Владимир Мономах", с 2014-го служат в составе Тихоокеанского флота. На этапе завершения строительства находится пятая лодка — "Князь Олег".