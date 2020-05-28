МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Москвы пока не готовы принять решение об отмене пропусков, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Решение об отмене пропусков сейчас не принято. ... Мы пока не готовы, наверное, полностью отменить пропуска", - рассказал Немерюк журналистам.
В случае скорейшей отмены пропускной системы, как отметил глава департамента, возможен всплеск заболеваемости. Власти столицы не хотят повторять ошибки других стран.
"На самом деле, система пропусков уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются, есть разовые. Мы сейчас ничего с ним не делаем, не добавляем, скажем так, ... Пропускной режим, наверное сейчас мы не готовы полностью отменить, он функционирует и на период самоизоляции он работает", - добавил Немерюк.
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