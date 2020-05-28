Власти Москвы пока не готовы принять решение об отмене пропусков

"На самом деле, система пропусков уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются, есть разовые. Мы сейчас ничего с ним не делаем, не добавляем, скажем так, ... Пропускной режим, наверное сейчас мы не готовы полностью отменить, он функционирует и на период самоизоляции он работает", - добавил Немерюк.