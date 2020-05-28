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2020-05-28T17:38
https://ria.ru/20200528/1572133223.html
Власти Москвы пока не готовы принять решение об отмене пропусков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572044046_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7e02b352bb3023613ad7ac8a45bdcd32.jpg
РИА Новости

Власти Москвы пока не готовы принять решение об отмене пропусков

17:24 28.05.2020 (обновлено: 17:38 28.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Москвы пока не готовы принять решение об отмене пропусков, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Решение об отмене пропусков сейчас не принято. ... Мы пока не готовы, наверное, полностью отменить пропуска", - рассказал Немерюк журналистам.
В случае скорейшей отмены пропускной системы, как отметил глава департамента, возможен всплеск заболеваемости. Власти столицы не хотят повторять ошибки других стран.
"На самом деле, система пропусков уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются, есть разовые. Мы сейчас ничего с ним не делаем, не добавляем, скажем так, ... Пропускной режим, наверное сейчас мы не готовы полностью отменить, он функционирует и на период самоизоляции он работает", - добавил Немерюк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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