Юрист оценил важность закрепления социальных гарантий в Конституции

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Закрепление в Закрепление в Конституции материальных гарантий социального плана установит стандарты минимальных показателей и задаст ориентир для будущего развития законодательства, считает председатель Ассоциации юристов России, ведущий научный сотрудник сектора теории права и государства Института государства и права РАН Владимир Плигин

"Несомненно, что закрепление такого рода социальных гарантий выполнит стимулирующую роль. Более того, устанавливаются некие стандарты, которые касаются каких-то минимальных показателей. В рамках установления этих стандартов, тем более на конституционном уровне, задаётся определенность будущему развитию законодательства, ориентации законодательства на эти стандарты", - отметил он на онлайн-круглом столе "Социальная солидарность в кризисный период: необходимость мобилизации для решения общенациональных задач".

По мнению Плигина, эти стандарты станут точкой отсчёта для всех последующих мер, которые будут установлены законодательством.