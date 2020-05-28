Юрист оценил важность закрепления социальных гарантий в Конституции

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Закрепление в Конституции материальных гарантий социального плана установит стандарты минимальных показателей и задаст ориентир для будущего развития законодательства, считает председатель Ассоциации юристов России, ведущий научный сотрудник сектора теории права и государства Института государства и права РАН Владимир Плигин.
"Несомненно, что закрепление такого рода социальных гарантий выполнит стимулирующую роль. Более того, устанавливаются некие стандарты, которые касаются каких-то минимальных показателей. В рамках установления этих стандартов, тем более на конституционном уровне, задаётся определенность будущему развитию законодательства, ориентации законодательства на эти стандарты", - отметил он на онлайн-круглом столе "Социальная солидарность в кризисный период: необходимость мобилизации для решения общенациональных задач".
По мнению Плигина, эти стандарты станут точкой отсчёта для всех последующих мер, которые будут установлены законодательством.
"Естественно, что многое с точки зрения практического осуществления будет зависеть от состояния экономики, тем не менее, ориентируясь на эти стандарты, мы будем их выполнять. Несомненно, что законодательство может устанавливать меры, повышающие стандарты, но не уменьшающие их, это важный конституционный порог", - полагает Плигин.