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Религия и мировоззрение
2020-05-28T17:30
https://ria.ru/20200528/1572132976.html
Раввин Борода: иудеи на Шавуот смогут прочитать праздничные молитвы дома
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РИА Новости

Раввин Борода: иудеи на Шавуот смогут прочитать праздничные молитвы дома

17:30 28.05.2020
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На праздник Шавуот евреи из-за эпидемии коронавируса не смогут прочитать коллективно 10 заповедей, как того требует традиция, однако раввины рекомендуют читать вслух специальные праздничные отрывки из Торы, заявил в четверг РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
По преданию, через 50 дней после бегства из Египта на горе Синай Бог даровал еврейскому народу Тору (нравственный Закон). Шавуот, или день Дарования Торы, отмечают 6 сивана по еврейскому календарю – через 50 дней после Песаха. В этом году – 28 мая.
В этот день принято читать Книгу Руфь, устраивать праздничную молочную трапезу, а мужчины всю ночь изучают Тору. В ФЕОР отметили, что основная заповедь праздника – это публичное чтение 10 заповедей, или в еврейской традиции 10 Речений по свитку Торы. Это возможно только в миньяне (общая молитва, в которой принимают участие не менее 10 мужчин), подчеркнули в общине.
"К сожалению, в этом году общины не могут себе это позволить, поэтому раввины выпустили рекомендации о чтении вслух для своей семьи специальных праздничных отрывков Торы. Так как это не является каноническим чтением Торы, отрывки можно прочитать не только на иврите, но и на родном языке", - сказал Александр Борода.
Традиционное ночное изучение Торы "в этом году тоже будет самостоятельным", отметил раввин. "Во второй день праздника читается молитва об ушедших родителях, ее также будут читать дома индивидуально. Организованы сервисы, благодаря которым до наступления праздника можно было послать имена родителей, чтобы молитва была прочтена в миньяне", - рассказал президент ФЕОР.
Он напомнил, что в Шавуот также принято устраивать молочные трапезы, есть мороженое и творожные торты. "Это праздник горячо любим детьми. В этом году у людей появится возможность посвятить детям и семье гораздо больше времени", - подытожил собеседник агентства.
Ранее в поздравлении на праздник Шавуот Александр Борода подчеркнул, что рассказ об исходе из Египта и Синайском откровении показывает людям, что, доверяя Всевышнему, действуя согласно Его указаниям, "мы оберегаем себя и своих близких от невзгод, сохраняем душевную гармонию, двигаемся в будущее спокойно и уверенно".
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаЕгипетОбщество
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