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Религия и мировоззрение
2020-05-28T18:00
https://ria.ru/20200528/1572132899.html
Мусульманская община передала врачам в Москве 300 продуктовых наборов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571521719_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_00efa52158095368d73c3b29d2b76cc6.jpg
РИА Новости

Мусульманская община передала врачам в Москве 300 продуктовых наборов

18:00 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидКорзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
Корзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ предало врачам Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных 300 продуктовых наборов, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
"По благословению председателя Совета муфтиев России (СМР) и ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина первый зампред СМР Рушан Аббясов и председатель комитета по здравоохранению Общественного совета при СМР, президент ГКБ имени Бахрушиных Шамиль Гайнулин передали 300 продуктовых наборов для врачей Бахрушинской больницы Москвы, которые ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В ДУМ РФ уточнили, что помощь "многонациональному и многоконфессиональному коллективу Бахрушинской больницы" была оказана в рамках акции "Рамадан Керим" при поддержке предпринимателя и члена Совфеда РФ Сулеймана Керимова.
Как отметил ранее Равиль Гайнутдин, несмотря на то, что мусульмане сейчас ограничены в посещении мечетей, они "не ограничены в своей доброй воле, в оказании помощи и поддержке нуждающихся".
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
20 мая, 14:47Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРавиль ГайнутдинМоскваОбщество
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