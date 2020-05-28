Мусульманская община передала врачам в Москве 300 продуктовых наборов

Корзина с продуктами в одном из магазинов города Казани

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ предало врачам Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных 300 продуктовых наборов, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

"По благословению председателя Совета муфтиев России (СМР) и ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина первый зампред СМР Рушан Аббясов и председатель комитета по здравоохранению Общественного совета при СМР, президент ГКБ имени Бахрушиных Шамиль Гайнулин передали 300 продуктовых наборов для врачей Бахрушинской больницы Москвы, которые ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В ДУМ РФ уточнили, что помощь "многонациональному и многоконфессиональному коллективу Бахрушинской больницы" была оказана в рамках акции "Рамадан Керим" при поддержке предпринимателя и члена Совфеда РФ Сулеймана Керимова.