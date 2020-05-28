В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 7,7 тысячи

КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 188, до 7725, всего умерли 282 человека, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 7537 зарегистрированных случаев коронавируса, 274 из которых стали летальными.
"Еще 188 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7725. Всего 4123 человека были вылечены, а 282 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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