В Румынии с 1 июня снимут большинство ограничений

КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Власти Власти Румынии с 1 июня возобновят работу террас, откроют доступ на пляжи и восстановят международное автомобильное и железнодорожное сообщение, сообщил в четверг на брифинге президент Клаус Йоханнис

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.

"С 1 июня возобновляется работа террас, также с 1 июня можно будет посещать пляжи. С 1 июня будет восстановлено международное сообщение - автомобильное и железнодорожное", - заявил Йоханнис.

Президент подчеркнул, что во всех случая администраторам придется соблюдать меры предосторожности. К примеру, столики на террасах кафе и ресторанов, как и шезлонги на пляжах должны располагаться на расстоянии двух метров друг от друга.

Также с 1 июня в Румынии можно будет организовывать мероприятия на открытом воздухе для групп не более 500 человек. Организаторы должны следить за соблюдением социальной дистанции между участниками мероприятий. Разрешается проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе, но без зрителей.

Ранее власти страны сообщали о 18791 случае заражения, 1229 из которых стали летальными.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.