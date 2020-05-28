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2020-05-28T17:16
https://ria.ru/20200528/1572132784.html
МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852646_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_20e18edea58663a16ac81d0ac0f7ec7a.jpg
РИА Новости

МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар

17:16 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва считает возмутительными параллели, проводимые в Турции между сталинскими репрессиями в отношении крымских татар и политикой России в отношении полуострова, заявили в четверг в российском МИД.
По данным дипведомства, в мае в Турции прошла серия акций, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году. На фоне пандемии коронавируса большинство этих мероприятий прошло в онлайн-режиме, "однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме".
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"Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что к ним присоединился и ряд турецких официальных лиц, позволивших себе, в частности, проводить возмутительные параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой Российской Федерации в отношении Крыма. Очевидно, что такое поведение не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной президентами России и Турции", - говорится в заявлении МИД РФ.
Подчеркивается, что подобные действия "противоречат духу дружественных российско-турецких отношений, столетний юбилей которых отмечается в эти дни".
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"Попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары не вяжется и с ее подходом к собственной истории. Призываем турецкие общественно-политические круги, представителей проживающих на территории Турции народов, связанных родственными узами с Россией, к объективному взгляду на непростые события истории XX века. Принципиально выступаем за то, чтобы скорбные даты не обслуживали сиюминутную политическую конъюнктуру, а помогали сближению на основе общей исторической памяти и судьбы", - заявили в российском МИД.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияРеспублика КрымПолитика
Популярные комментарии
Что нового для нашего МИДа? Это же турки...... Продажные враги России на все времена. Это только гарант наш живёт в каком то придуманном мире где у него какие то партнёры....... Украина, Турция, Белорусь...... Показали какие они партнёры и союзники.
28 мая, 17:29
Арсений Новиков
810001
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