МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва считает возмутительными параллели, проводимые в Турции между сталинскими репрессиями в отношении крымских татар и политикой России в отношении полуострова, заявили в четверг в российском МИД.

По данным дипведомства, в мае в Турции прошла серия акций, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году. На фоне пандемии коронавируса большинство этих мероприятий прошло в онлайн-режиме, "однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме".

"Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что к ним присоединился и ряд турецких официальных лиц, позволивших себе, в частности, проводить возмутительные параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой Российской Федерации в отношении Крыма. Очевидно, что такое поведение не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной президентами России и Турции", - говорится в заявлении МИД РФ.

Подчеркивается, что подобные действия "противоречат духу дружественных российско-турецких отношений, столетний юбилей которых отмечается в эти дни".