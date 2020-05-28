Муфтий Гайнутдин поздравил жителей Татарстана со 100-летием республики

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ поздравило жителей Татарстана с вековым юбилеем образования Татарской АССР, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика была образована в составе РСФСР 27 мая 1920 года.

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично сердечно поздравляю многонациональный и многоконфессиональный народ Республики Татарстан со 100-летием со дня образования ТАССР. Это большая, значимая дата для самой Республики и ее народа, для татар всего мира, культурной и духовной столицей которых является Казань, а также и для системы федеративных отношений в современной Российской Федерации", - сказал председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что вопросам межрелигиозного и межнационального согласия, сохранению традиционных культур, равноправию общин и народов в Татарстане "уделяется самое пристальное внимание".