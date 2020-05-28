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Религия и мировоззрение
2020-05-28T17:13
https://ria.ru/20200528/1572132688.html
Муфтий Гайнутдин поздравил жителей Татарстана со 100-летием республики
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РИА Новости

Муфтий Гайнутдин поздравил жителей Татарстана со 100-летием республики

17:13 28.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ поздравило жителей Татарстана с вековым юбилеем образования Татарской АССР, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика была образована в составе РСФСР 27 мая 1920 года.
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично сердечно поздравляю многонациональный и многоконфессиональный народ Республики Татарстан со 100-летием со дня образования ТАССР. Это большая, значимая дата для самой Республики и ее народа, для татар всего мира, культурной и духовной столицей которых является Казань, а также и для системы федеративных отношений в современной Российской Федерации", - сказал председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что вопросам межрелигиозного и межнационального согласия, сохранению традиционных культур, равноправию общин и народов в Татарстане "уделяется самое пристальное внимание".
"Молитвенно желаю Республике Татарстан – моей родной республике, принадлежностью к которой я очень дорожу и горжусь, – мира, благополучия, процветания, чтобы тысячи и тысячи верных сынов Татарстана прославляли родную республику также, как это было в ее истории", - подытожил Гайнутдин.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеРСФСРРавиль ГайнутдинРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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