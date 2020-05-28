МИД допустил выход США из договора о запрете испытаний ядерного оружия

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что США готовят почву для отзыва своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

"Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации. Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что ДВЗЯИ - один из важнейших документов в сфере нераспространения ядерного оружия.

"Также хочу обратить внимание, что подобный алгоритм действий прорабатывался американской администрацией неоднократно через утечки, вброс соответствующих материалов, подготовку статей", - добавила официальный представитель МИД РФ.