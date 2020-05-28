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2020-05-28T17:10
https://ria.ru/20200528/1572132614.html
В МИД рассказали о помощи россиянам, остающимся за рубежом
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РИА Новости

В МИД рассказали о помощи россиянам, остающимся за рубежом

17:10 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уже более 21 тысячи россиян, остающихся за рубежом из-за отмены международного авиасообщения, получили материальную помощь на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По состоянию на сегодня количество заявителей вместе с членами семей, которые получили такую поддержку, превышает 21 тысячу человек. Эта цифра каждый день корректируется, все больше людей получают такую помощь ... Выплаты произведены на общую сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей", - сообщила Захарова на брифинге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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