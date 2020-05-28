В МИД рассказали о помощи россиянам, остающимся за рубежом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уже более 21 тысячи россиян, остающихся за рубежом из-за отмены международного авиасообщения, получили материальную помощь на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По состоянию на сегодня количество заявителей вместе с членами семей, которые получили такую поддержку, превышает 21 тысячу человек. Эта цифра каждый день корректируется, все больше людей получают такую помощь ... Выплаты произведены на общую сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей", - сообщила Захарова на брифинге.
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