В МИД рассказали о помощи россиянам, остающимся за рубежом

"По состоянию на сегодня количество заявителей вместе с членами семей, которые получили такую поддержку, превышает 21 тысячу человек. Эта цифра каждый день корректируется, все больше людей получают такую помощь ... Выплаты произведены на общую сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей", - сообщила Захарова на брифинге.