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2020-05-28T17:12
https://ria.ru/20200528/1572132552.html
Мишустин обсудил с Кудриным социально-экономическую ситуацию в стране
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РИА Новости

Мишустин обсудил с Кудриным социально-экономическую ситуацию в стране

17:10 28.05.2020 (обновлено: 17:12 28.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обсудили социально-экономическую ситуацию в России и основные направления деятельности СП, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в России, а также основные направления деятельности Счётной палаты", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаРоссияМихаил МишустинАлексей КудринЭкономика
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