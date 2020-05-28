Мишустин обсудил с Кудриным социально-экономическую ситуацию в стране

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обсудили социально-экономическую ситуацию в России и основные направления деятельности СП, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в России, а также основные направления деятельности Счётной палаты", - говорится в сообщении.
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