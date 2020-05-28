В Подмосковье рассказали о пациентах с COVID-19

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Наибольшее число пациентов с COVID-19, выявленных в Подмосковье, в возрасте от 31 года до 60 лет, среди заболевших до 20 лет летальных исходов нет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На сегодняшний момент в Подмосковье зарегистрировано почти 37 тысяч случаев (заражения COVID-19), выздоровевших почти 7 (тысяч - ред.), летальных случаев - 359. Заболевшие есть во всех категориях возрастов. Наибольшее число – люди от 31 года до 60. При этом наибольшая доля летальных случаев приходится на пациентов в возрасте 51-80 лет", – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
На возрастную группу до 20 лет приходится 8% от всех пациентов, ни один из них не умер, рассказала Стригункова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф