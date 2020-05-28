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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:08
https://ria.ru/20200528/1572132458.html
В Подмосковье рассказали о пациентах с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассказали о пациентах с COVID-19

17:08 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Наибольшее число пациентов с COVID-19, выявленных в Подмосковье, в возрасте от 31 года до 60 лет, среди заболевших до 20 лет летальных исходов нет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На сегодняшний момент в Подмосковье зарегистрировано почти 37 тысяч случаев (заражения COVID-19), выздоровевших почти 7 (тысяч - ред.), летальных случаев - 359. Заболевшие есть во всех категориях возрастов. Наибольшее число – люди от 31 года до 60. При этом наибольшая доля летальных случаев приходится на пациентов в возрасте 51-80 лет", – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
На возрастную группу до 20 лет приходится 8% от всех пациентов, ни один из них не умер, рассказала Стригункова.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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