В МИД рассказали о российских школьниках, вернувшихся из США

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пятьдесят российских школьников, которые обучались в Пятьдесят российских школьников, которые обучались в США , вернулись домой на сегодняшний день, еще пять прибудут ближайшими рейсами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"По состоянию на сегодня 50 ребят вернулись из США в Россию. Еще 5 воспользуются ближайшими рейсами. Семь из того количества, которое было найдено нашим посольством или вышло на связь, 7 человек решили остаться в США для того, чтобы переждать пандемию там", - сказала она во время брифинга в четверг.

Работа с российскими школьниками не останавливается, посольство РФ в США и МИД РФ оказывают содействие и родителям детей, добавила Захарова.

"Так что будем оказывать все возможной содействие в решении этой проблемы. Держим ее на контроле", - подчеркнула она.

Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.