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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:19
https://ria.ru/20200528/1572132220.html
В МИД рассказали о российских школьниках, вернувшихся из США
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о российских школьниках, вернувшихся из США

17:05 28.05.2020 (обновлено: 17:19 28.05.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пятьдесят российских школьников, которые обучались в США, вернулись домой на сегодняшний день, еще пять прибудут ближайшими рейсами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По состоянию на сегодня 50 ребят вернулись из США в Россию. Еще 5 воспользуются ближайшими рейсами. Семь из того количества, которое было найдено нашим посольством или вышло на связь, 7 человек решили остаться в США для того, чтобы переждать пандемию там", - сказала она во время брифинга в четверг.
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Работа с российскими школьниками не останавливается, посольство РФ в США и МИД РФ оказывают содействие и родителям детей, добавила Захарова.
"Так что будем оказывать все возможной содействие в решении этой проблемы. Держим ее на контроле", - подчеркнула она.
Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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