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2020-05-28T17:04
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В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем
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РИА Новости

В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем

17:04 28.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у одного из медицинских учреждений Ярославля, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Евгений Сучков в четверг.
"Сегодня днем возле медицинского учреждения, расположенного на улице Угличской в Ярославле, обнаружено тело мужчины. По данному факту организована доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник, не назвав адреса учреждения.
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что речь идет об областном госпитале ветеранов войн, который в связи с пандемией был перепрофилирован в инфекционный. Портал 76.ru со ссылкой на свой источник сообщил, что мужчина является пациентом госпиталя.
Правительство региона не комментирует произошедшее.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЯрославльПроисшествия
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