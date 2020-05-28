В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем

"Сегодня днем возле медицинского учреждения, расположенного на улице Угличской в Ярославле, обнаружено тело мужчины. По данному факту организована доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник, не назвав адреса учреждения.