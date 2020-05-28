Трамп назвал смерть ста тысяч американцев от COVID-19 "печальной вехой"

Сочувствие президента приняли далеко не все из подписчиков его Twitter, среди которых много противников и критиков главы государства. Так, первый же комментарий к записи содержит видео подборку высказываний Трампа и членов его администрации о том, что в США проделана замечательная работа по борьбе с коронавирусом. "Поздравляем! 100 тысяч умерших", - гласит подпись.