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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:04
https://ria.ru/20200528/1572132103.html
Трамп назвал смерть ста тысяч американцев от COVID-19 "печальной вехой"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572131419_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_e76c69015fe6932cac0d74ff6d76fd9e.jpg
РИА Новости

Трамп назвал смерть ста тысяч американцев от COVID-19 "печальной вехой"

17:04 28.05.2020
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© REUTERS / Carlos Barria/PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria/Pool
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "печальной вехой" смерть 100 тысяч американцев от коронавируса и выразил сочувствие семьям умерших.
"Мы только что преодолели очень печальную веху, когда смертность от пандемии коронавируса достигла 100 тысяч человек. Всем семьям и друзьям тех, кто уже умер, я хочу выразить свое искреннее сочувствие и любовь за все, что эти замечательные люди отстаивали и что они представляли. Да пребудет с вами Бог!" - написал Трамп в Twitter.
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Сочувствие президента приняли далеко не все из подписчиков его Twitter, среди которых много противников и критиков главы государства. Так, первый же комментарий к записи содержит видео подборку высказываний Трампа и членов его администрации о том, что в США проделана замечательная работа по борьбе с коронавирусом. "Поздравляем! 100 тысяч умерших", - гласит подпись.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы около 1,7 миллиона заболеваний коронавирусом, скончались почти 100,5 тысячи человек.
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Ранее ко Дню поминовения, который отмечался в США в понедельник, Трамп распорядился на три дня приспустить государственные флаги на всех федеральных учреждениях в память жертв пандемии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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