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2020-05-28T17:04
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Почти 200 тысяч работников непродуктовой сферы возобновят работу в Москве
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РИА Новости

Почти 200 тысяч работников непродуктовой сферы возобновят работу в Москве

17:04 28.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина одежды
Сотрудник магазина одежды
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Сотрудник магазина одежды. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 200 тысяч работников непродовольственной торговли возобновят работу с 1 июня в Москве, сообщил РИА Новости в четверг заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С 1 июня восстанавливается работа непродуктовой торговли и бытовых услуг, не требующих длительного контакта с клиентом.  Непродовольственная торговля – это те отрасли, запуск которых окажет максимальный эффект на восстановление экономики города. Со следующей недели еще почти 200 тысяч человек из 18 602 организаций вернутся к работе в сферах  в непродовольственной торговли и  бытовых услуг, еще около 200 тысяч работников этих отраслей работали ранее  - на оптовых складах и в онлайн-торговле", - сказал Ефимов.
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Он отметил, что объем налоговых поступлений в бюджет города Москвы от организаций в сфере оптовой и розничной торговли составил порядка 365 миллиардов рублей в 2019 году – это более, чем 16% в доходах бюджета.
"В период самоизоляции в Москве продолжали работать все продовольственные магазины – почти 20 тысяч объектов. Также работали на вынос и доставку почти 4,5 тысячи предприятий общественного питания", - добавил заммэра.
По его словам, инструменты поддержки разрабатываются совместно с бизнесом и утверждаются поэтапно, по мере развития ситуации.
"Мы понимаем, что на данный момент для экономики очень важно восстановить работу торговли, и очень сложно переживать режим ограничений в сфере услуг. Поэтому мы считаем необходимым открывать их в первую очередь", - отметил Ефимов.
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