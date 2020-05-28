Почти 200 тысяч работников непродуктовой сферы возобновят работу в Москве

"С 1 июня восстанавливается работа непродуктовой торговли и бытовых услуг, не требующих длительного контакта с клиентом. Непродовольственная торговля – это те отрасли, запуск которых окажет максимальный эффект на восстановление экономики города. Со следующей недели еще почти 200 тысяч человек из 18 602 организаций вернутся к работе в сферах в непродовольственной торговли и бытовых услуг, еще около 200 тысяч работников этих отраслей работали ранее - на оптовых складах и в онлайн-торговле", - сказал Ефимов.