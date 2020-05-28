Почти 200 тысяч работников непродуктовой сферы возобновят работу в Москве

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 200 тысяч работников непродовольственной торговли возобновят работу с 1 июня в Москве, сообщил РИА Новости в четверг заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С 1 июня восстанавливается работа непродуктовой торговли и бытовых услуг, не требующих длительного контакта с клиентом. Непродовольственная торговля – это те отрасли, запуск которых окажет максимальный эффект на восстановление экономики города. Со следующей недели еще почти 200 тысяч человек из 18 602 организаций вернутся к работе в сферах в непродовольственной торговли и бытовых услуг, еще около 200 тысяч работников этих отраслей работали ранее - на оптовых складах и в онлайн-торговле", - сказал Ефимов.
Он отметил, что объем налоговых поступлений в бюджет города Москвы от организаций в сфере оптовой и розничной торговли составил порядка 365 миллиардов рублей в 2019 году – это более, чем 16% в доходах бюджета.
"В период самоизоляции в Москве продолжали работать все продовольственные магазины – почти 20 тысяч объектов. Также работали на вынос и доставку почти 4,5 тысячи предприятий общественного питания", - добавил заммэра.
По его словам, инструменты поддержки разрабатываются совместно с бизнесом и утверждаются поэтапно, по мере развития ситуации.
"Мы понимаем, что на данный момент для экономики очень важно восстановить работу торговли, и очень сложно переживать режим ограничений в сфере услуг. Поэтому мы считаем необходимым открывать их в первую очередь", - отметил Ефимов.