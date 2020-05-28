Путин и эмир Катара обсудили военное сотрудничество

ДОХА, 28 мая - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в четверг обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным военное сотрудничество и взаимодействие в сфере обороны, сообщило официальное госагентство новостей Катара QNA.
"Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным стратегические отношения между двумя странами и возможности для их поддержки, в первую очередь, возможные области для инвестирования, военное сотрудничество и взаимодействие в сферах обороны, здравоохранения, спорта, в том числе обмен опытом для подготовки чемпионата мира по футболу 2022 года", - привело агентство содержание разговора между лидерами двух стран.
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