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2020-05-28T17:03
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Путин и эмир Катара обсудили военное сотрудничество
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РИА Новости

Путин и эмир Катара обсудили военное сотрудничество

17:03 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в государственном комплексе "Дворец Навруз" в Душанбе. 15 июня 2019
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в государственном комплексе Дворец Навруз в Душанбе. 15 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДОХА, 28 мая - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в четверг обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным военное сотрудничество и взаимодействие в сфере обороны, сообщило официальное госагентство новостей Катара QNA.
"Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным стратегические отношения между двумя странами и возможности для их поддержки, в первую очередь, возможные области для инвестирования, военное сотрудничество и взаимодействие в сферах обороны, здравоохранения, спорта, в том числе обмен опытом для подготовки чемпионата мира по футболу 2022 года", - привело агентство содержание разговора между лидерами двух стран.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
18 мая, 08:00
Новая угроза: Катар готов развязать газовую войну
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РоссияТамим бен Хамад Аль ТаниВладимир ПутинКатарВ мире
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