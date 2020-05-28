Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции больше всего

Специалисты проанализировали около шести миллионов поисковых запросов пользователей и выяснили, что сегодня большинство из них не строят долгосрочных планов. Почти половина туристов выбирают авиабилеты на июль (46 процентов), 29 процентов интересует вылет в августе, а на сентябрь ищут варианты для проведения отпуска 16 процентов клиентов.