Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции больше всего

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции, сообщает Aviasales.
Специалисты проанализировали около шести миллионов поисковых запросов пользователей и выяснили, что сегодня большинство из них не строят долгосрочных планов. Почти половина туристов выбирают авиабилеты на июль (46 процентов), 29 процентов интересует вылет в августе, а на сентябрь ищут варианты для проведения отпуска 16 процентов клиентов.
Самый высокий спрос – на перелеты по России (57,9 процента). Турция интересует 3,4 процента пользователей, Испания - 2,3 процента, США - 2,1 процента и Италия 1,9 процента.
При этом две трети — 69 процентов — путешественников, опрошенных сервисом, после карантина собираются в турпоездку, а 31 процент — планируют навестить родственников.