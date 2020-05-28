Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-28T18:11
https://ria.ru/20200528/1572131851.html
Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции больше всего
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/11/1552731106_0:276:3068:2002_1036x0_80_0_0_6d068096aab99702637053db252cf22c.jpg
РИА Новости

Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции больше всего

18:11 28.05.2020
3734
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГородской пляж в Анапе
Городской пляж в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции, сообщает Aviasales.
Специалисты проанализировали около шести миллионов поисковых запросов пользователей и выяснили, что сегодня большинство из них не строят долгосрочных планов. Почти половина туристов выбирают авиабилеты на июль (46 процентов), 29 процентов интересует вылет в августе, а на сентябрь ищут варианты для проведения отпуска 16 процентов клиентов.
Самый высокий спрос – на перелеты по России (57,9 процента). Турция интересует 3,4 процента пользователей, Испания - 2,3 процента, США - 2,1 процента и Италия 1,9 процента.
При этом две трети — 69 процентов — путешественников, опрошенных сервисом, после карантина собираются в турпоездку, а 31 процент — планируют навестить родственников.
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Вчера, 08:00Туризм
All inclusive в эпоху пандемии. Новые правила пляжного отдыха в Греции
1652160
ТуризмРоссияТуризмНовости - ТуризмТурцияИталияСШАИспания
Рекомендуем
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
Парикмахер приглашает клиента на стрижку
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Ростуризм пообещал смягчить требования к работе санаториев
Турбаза
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Симферопольское водохранилище
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Курорт Албена
В Болгарии рассказали о правилах летнего отдыха на курортах
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водоснабжении Крыма
Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
В ЛНР назвали условие для отмены режима боевой готовности
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Пассажирский самолет в небе
Правительство Греции определило меры поддержки авиаперевозчиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
Лента новостейМолния