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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:00
https://ria.ru/20200528/1572131759.html
Власти Филиппин ослабят карантинные меры в столичном регионе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156164/70/1561647083_0:153:3097:1895_1036x0_80_0_0_6bef3394aee7295f8d996f084ab2b94a.jpg
РИА Новости

Власти Филиппин ослабят карантинные меры в столичном регионе

17:00 28.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня, сообщает издание Inquirer.
Согласно изданию, по новому плану строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, возобновляется работа общественного транспорта.
Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
По последним данным министерства здравоохранения страны, на Филиппинах зарегистрировано 15 588 случаев заражения коронавирусом, из них 3598 человек выздоровели. Число летальных исходов составляет 921.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеКоронавирусыФилиппиныВ мире
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