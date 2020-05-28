Власти Филиппин ослабят карантинные меры в столичном регионе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня, сообщает издание Inquirer.
Согласно изданию, по новому плану строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, возобновляется работа общественного транспорта.
Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
По последним данным министерства здравоохранения страны, на Филиппинах зарегистрировано 15 588 случаев заражения коронавирусом, из них 3598 человек выздоровели. Число летальных исходов составляет 921.
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