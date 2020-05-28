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2020-05-28T16:59
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"Международные авиалинии Украины" сократили 900 сотрудников
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РИА Новости

"Международные авиалинии Украины" сократили 900 сотрудников

16:59 28.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерВход в центральный офис авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Киеве
Вход в центральный офис авиакомпании Международные авиалинии Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Вход в центральный офис авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Президент авиакомпании "Международное авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что из-за существенного снижения объемов деятельности в связи с карантинными ограничениями сократила 900 сотрудников.
Ранее Дыхне сообщил агентству УНИАН, что в компании работают 2,5 тысячи человек.
"В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки работа МАУ была практически остановлена. Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерирования доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - цитирует Дыхне издание "Экономическая правда".
По данным пресс-службы компании, МАУ готовится к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов. Планы рассчитаны с учетом оптимистического сценария по снятию ограничений на свободный выезд с Украины и въезд в страну с 15 июня как украинцев, так и иностранцев. Перевозчик в начале возобновления полетов планирует задействовать 14 самолетов с последующим увеличением до 28 воздушных судов.
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"МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится примерно на 46% - до 1,9 миллиона пассажиров (из которых 0,986 миллиона уже перевезены с начала 2020 года)", - цитирует сообщение пресс-службы издание.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.
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Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Международные авиалинии УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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