Собянин заявил, что самый страшный сценарий по коронавирусу миновал

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самый страшный сценарий по коронавирусу миновал, он пройден благодаря совместным усилиям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям - президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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