Собянин заявил, что самый страшный сценарий по коронавирусу миновал

"Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям - президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".