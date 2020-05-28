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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:02
https://ria.ru/20200528/1572131118.html
Собянин заявил, что самый страшный сценарий по коронавирусу миновал
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572119005_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_cbaa890c63db5c46395243b77d0b2ac9.jpg
РИА Новости

Собянин заявил, что самый страшный сценарий по коронавирусу миновал

16:53 28.05.2020 (обновлено: 17:02 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самый страшный сценарий по коронавирусу миновал, он пройден благодаря совместным усилиям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям - президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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