ЕК хотела бы замены природного газа в ЕС на более "чистые" энергоносители

Его коллега, глава генерального директората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен, на той же конференции ранее также отметила, что Евросоюз не планирует отказываться от использования природного газа в ближайшие 10 лет и в обозримом будущем в целом. Она сказала, что в наборе используемых Евросоюзом энергоресурсов (так называемом энергомиксе) природный газ играет "очень-очень большую роль", на него приходится более трети энергопотребления. И в обозримом будущем газ останется важным источником энергии для Евросоюза, подчеркнула она.