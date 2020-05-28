ЕК хотела бы замены природного газа в ЕС на более "чистые" энергоносители

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) хотела бы, чтобы использование природного газа в Евросоюзе было заменено более "чистыми" источниками энергии, но этого не произойдет в скором времени, сказал заместитель главы генерального директората ЕК по энергетике Клаус-Дитер Борхардт в ходе онлайн-конференции Атлантического совета.
"У природного газа огромная доля в энергомиксе. И если мы хотим изменить это, а мы хотим это изменить, нам нужно развивать альтернативы. И только если (будут – ред.) альтернативы, будь то более возобновляемые ресурсы или возобновляемые газы, и только тогда, когда у нас будут эти альтернативы в объёмах, в которых нуждается наша энергосистема в Европе, тогда мы заменим природный газ этими другими носителями. Газ будет играть свою роль пока мы не заменим его более чистыми носителями. И это то, что мы пытаемся делать", - сказал он.
Его коллега, глава генерального директората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен, на той же конференции ранее также отметила, что Евросоюз не планирует отказываться от использования природного газа в ближайшие 10 лет и в обозримом будущем в целом. Она сказала, что в наборе используемых Евросоюзом энергоресурсов (так называемом энергомиксе) природный газ играет "очень-очень большую роль", на него приходится более трети энергопотребления. И в обозримом будущем газ останется важным источником энергии для Евросоюза, подчеркнула она.