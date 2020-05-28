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2020-05-28T16:45
https://ria.ru/20200528/1572130713.html
Слуцкий прокомментировал вызов российского посла в МИД Германии
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал вызов российского посла в МИД Германии

16:45 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заявления ФРГ о причастности россиян к хакерской атаке на бундестаг бездоказательны, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в четверг МИД ФРГ сообщил, что в ведомство был вызван посол Сергей Нечаев. Государственный секретарь МИД Мигель Бергер от имени федерального правительства решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии в апреле-мае 2015 года. Он проинформировал, что правительство через Брюссель активирует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за кибернападение на бундестаг Германии, в том числе объявленного в розыск 5 мая Дмитрия Бадина.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Вчера, 16:25
Посольство России в Германии не комментирует вызов посла в МИД
"Новый случай проявления highly likely. Речь идет о событиях пятилетней давности, никаких доказательств не предъявлено, есть только голословные утверждения. Это такой постпандемический "холодный душ", попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах  на основании одних лишь домыслов.  "дело Скрипалей" становится хрестоматийным в плане создания  фейков международного масштаба", - сказал Слуцкий.
По его словам, если речь пойдет действительно о каких-либо санкциях со стороны Берлина, это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем в отношениях между РФ и ФРГ.
"В Германии на парламентском уровне и в деловых кругах, наоборот, звучат призывы к восстановлению диалога, к отказу от политики рестрикций. Официальным властям, на мой взгляд, стоит прислушаться к голосам здравомыслящих политиков и бизнесменов", - заключил Слуцкий.
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Вчера, 14:15
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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ФБРЛеонид СлуцкийСергей Нечаев (дипломат)Сергей ЛавровМИД ГерманииГосдума РФМоскваСШАБерлин (город)В мире
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