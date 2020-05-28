Слуцкий прокомментировал вызов российского посла в МИД Германии

"Новый случай проявления highly likely. Речь идет о событиях пятилетней давности, никаких доказательств не предъявлено, есть только голословные утверждения. Это такой постпандемический "холодный душ", попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов. "дело Скрипалей" становится хрестоматийным в плане создания фейков международного масштаба", - сказал Слуцкий.