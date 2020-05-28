Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-05-28T16:42
https://ria.ru/20200528/1572130565.html
На Кубани более 200 санаториев начнут принимать туристов с первого июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_0:259:3077:1990_1036x0_80_0_0_d6a2878c7232e3b86660b80c37df3e14.jpg
РИА Новости

На Кубани более 200 санаториев начнут принимать туристов с первого июня

16:42 28.05.2020
114
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛежаки у бассейна санатория в Сочи
Лежаки у бассейна санатория в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Лежаки у бассейна санатория в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Более 200 санаториев Краснодарского края смогут с 1 июня принимать туристов, обязательным условием для приезда гостей станет справка об отсутствии коронавируса, при этом отдых возможен только на территории здравниц, пляжи и набережные пока будут оставаться закрытыми, сообщила РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
"С 1 июня на Кубани возможность начать прием оздоравливающихся появится у 202 санаториев. Это учреждения, которые, во-первых, имеют, медицинскую лицензию, во-вторых, выполнили все предписания Роспотребнадзора", - сказала Балаева.
Вещевой рынок
Вчера, 14:34Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани
Она уточнила, что санатории будут организованно доставлять туристов, гости при этом должны в обязательном порядке иметь справку об отсутствии коронавируса. "Сейчас это вынужденная мера, но мы должны быть на 100% уверены в безопасности отдыхающих и работников санаториев", - пояснила министр.
"Хочу обратить особое внимание всех туристов, которые с 1 июня планируют приехать на Кубань – пляжи, набережные мы пока открыть не можем. Это относится не только к муниципальным, городским пляжам, но и к тем, которые находятся на территории санаториев. Не будет и привычных для наших гостей экскурсий – сейчас отдых возможен только на территории здравниц", - уточнила глава минкурортов, добавив, что дальнейшие решения регион будет принимать, исходя из эпидемиологической обстановки.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. В последние три дня число новых зараженных в крае не превышает 90 человек в сутки. Всего подтвержденных случаев коронавируса с начала вспышки – 3582. По данным местных властей, сохраняется тенденция по числу выздоровевших – их больше, чем заболевших.
Девушка на набережной в Сочи
27 мая, 15:42Краснодарский край
Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000001
Обсудить 0
Краснодарский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Городской пляж в Анапе
Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции больше всего
Сахар
Кубань в рамках нацпроекта увеличила экспорт сахара в 16 раз
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Ростуризм пообещал смягчить требования к работе санаториев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Глава Кубани рассказал о поддержке населения и бизнеса во время пандемии
Девушка на набережной в Сочи
Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года
Турбаза
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Моор: все суммы медикам за апрель в Тюменской области выплачены
Севастополь
Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из ряда регионов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Ростовский губернатор пообещал лично проконтролировать выплаты медикам
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Роспотребнадзор надеется получить вакцину от COVID-19 до второй волны
Вещевой рынок
Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
В Севастополе ослабят ограничения по коронавирусу
Туристы на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
На шведский стол и пляж — без маски? Когда откроются российские санатории
Ветеринар обрабатывает одно из фермерских хозяйств Подмосковья
Ветеринары обработали более 20 фермерских хозяйств Подмосковья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
Лента новостейМолния