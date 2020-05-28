На Кубани более 200 санаториев начнут принимать туристов с первого июня

"Хочу обратить особое внимание всех туристов, которые с 1 июня планируют приехать на Кубань – пляжи, набережные мы пока открыть не можем. Это относится не только к муниципальным, городским пляжам, но и к тем, которые находятся на территории санаториев. Не будет и привычных для наших гостей экскурсий – сейчас отдых возможен только на территории здравниц", - уточнила глава минкурортов, добавив, что дальнейшие решения регион будет принимать, исходя из эпидемиологической обстановки.