На Кубани более 200 санаториев начнут принимать туристов с первого июня

КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Более 200 санаториев Краснодарского края смогут с 1 июня принимать туристов, обязательным условием для приезда гостей станет справка об отсутствии коронавируса, при этом отдых возможен только на территории здравниц, пляжи и набережные пока будут оставаться закрытыми, сообщила РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
"С 1 июня на Кубани возможность начать прием оздоравливающихся появится у 202 санаториев. Это учреждения, которые, во-первых, имеют, медицинскую лицензию, во-вторых, выполнили все предписания Роспотребнадзора", - сказала Балаева.
Она уточнила, что санатории будут организованно доставлять туристов, гости при этом должны в обязательном порядке иметь справку об отсутствии коронавируса. "Сейчас это вынужденная мера, но мы должны быть на 100% уверены в безопасности отдыхающих и работников санаториев", - пояснила министр.
"Хочу обратить особое внимание всех туристов, которые с 1 июня планируют приехать на Кубань – пляжи, набережные мы пока открыть не можем. Это относится не только к муниципальным, городским пляжам, но и к тем, которые находятся на территории санаториев. Не будет и привычных для наших гостей экскурсий – сейчас отдых возможен только на территории здравниц", - уточнила глава минкурортов, добавив, что дальнейшие решения регион будет принимать, исходя из эпидемиологической обстановки.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. В последние три дня число новых зараженных в крае не превышает 90 человек в сутки. Всего подтвержденных случаев коронавируса с начала вспышки – 3582. По данным местных властей, сохраняется тенденция по числу выздоровевших – их больше, чем заболевших.
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