Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса в мае

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Статистика по смертности от коронавируса в мае будет больше, важно разобраться в причинах каждой смерти, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Смертность еще достаточно высокая, так как мы имеем большой накопленный объем тяжелобольных, за которых борются врачи. Ситуация не такая радужная и не надо забегать вперед... Смертность в мае будет еще больше. Это чрезвычайно важно, в каждой смерти разобраться - ее причины, связи COVID с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Это позволяет спасать жизни", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.