Собянин рассказал о возможности ежедневных занятий спортом в Москве

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогулки по графику в Москве не исключают возможность ежедневных занятий спортом с 1 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он пояснил, что спортом можно заниматься в любое время суток, но после 9.00 это можно делать по графику своего дома.
"Это плюс, спортом можно заниматься хоть с утра до вечера, но так как мы сделали график по домам, что каждый дом может гулять раз в три дня, соответственно, он и спортом раз в три дня может заниматься. А до 9 утра сколько угодно, каждый день, об этом идет речь. Это некая преференция тем, кто хочет позаниматься, побегать, погулять, это как раз часы, когда в городе еще свободно", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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