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2020-05-28T16:45
https://ria.ru/20200528/1572130409.html
Собянин рассказал о возможности ежедневных занятий спортом в Москве
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РИА Новости

Собянин рассказал о возможности ежедневных занятий спортом в Москве

16:39 28.05.2020 (обновлено: 16:45 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосквичи на одной из улиц города во время режима самоизоляции
Москвичи на одной из улиц города во время режима самоизоляции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Москвичи на одной из улиц города во время режима самоизоляции
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогулки по графику в Москве не исключают возможность ежедневных занятий спортом с 1 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он пояснил, что спортом можно заниматься в любое время суток, но после 9.00 это можно делать по графику своего дома.
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"Это плюс, спортом можно заниматься хоть с утра до вечера, но так как мы сделали график по домам, что каждый дом может гулять раз в три дня, соответственно, он и спортом раз в три дня может заниматься. А до 9 утра сколько угодно, каждый день, об этом идет речь. Это некая преференция тем, кто хочет позаниматься, побегать, погулять, это как раз часы, когда в городе еще свободно", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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