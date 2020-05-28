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2020-05-28T16:37
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Kuwait Airways уволит 1,5 тысячи иностранных сотрудников из-за COVID-19
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РИА Новости

Kuwait Airways уволит 1,5 тысячи иностранных сотрудников из-за COVID-19

16:37 28.05.2020
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© AP Photo / Gustavo FerrariСтойка регистрации авиакомпании Kuwait Airways
Стойка регистрации авиакомпании Kuwait Airways
© AP Photo / Gustavo Ferrari
Стойка регистрации авиакомпании Kuwait Airways. Архивное фото
ДОХА, 28 мая - РИА Новости. Национальный перевозчик Кувейта Kuwait Airways планирует уволить 1,5 тысячи иностранных сотрудников из-за финансовых сложностей, возникших в результате коронавируса.

"Авиакомпания Kuwait Airways в результате негативного влияния пандемии коронавируса на ее коммерческую деятельность в соответствии с комплексным планом по устранению ее последствий решила отказаться от услуг около 1,5 тысяч иностранных сотрудников, поблагодарив их за усилия", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика в Twitter.

Кувейт первым из стран Персидского залива после обнаружения множества случаев заболевания коронавирусом в Иране и Ираке закрыл в марте международный аэропорт на прилет и вылет всех рейсов, что позволило ему избежать сильного распространения коронавируса.
По данным минздрава Кувейта на четверг, общее число случаев заболевания в эмирате с начала пандемии превысило 24 тысячи после того, как за последние сутки были зафиксированы еще 845 случаев. Всего за время пандемии умерли 185 человек после десяти новых смертельных случаев за последние сутки, выздоровели более 8,6 тысяч.
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