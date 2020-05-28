Kuwait Airways уволит 1,5 тысячи иностранных сотрудников из-за COVID-19

"Авиакомпания Kuwait Airways в результате негативного влияния пандемии коронавируса на ее коммерческую деятельность в соответствии с комплексным планом по устранению ее последствий решила отказаться от услуг около 1,5 тысяч иностранных сотрудников, поблагодарив их за усилия", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика в Twitter .

По данным минздрава Кувейта на четверг, общее число случаев заболевания в эмирате с начала пандемии превысило 24 тысячи после того, как за последние сутки были зафиксированы еще 845 случаев. Всего за время пандемии умерли 185 человек после десяти новых смертельных случаев за последние сутки, выздоровели более 8,6 тысяч.