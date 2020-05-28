В Белгороде умер травматолог, заразившийся COVID-19 от пациента

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Врач-травматолог Белгородской областной клинической больницы скончался, заболев COVID-19 после контакта с пациентом, сообщило правительство региона.
"В регионе умер 17-й пациент с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшийся - житель Белгородского района, врач-травматолог областной клинической больницы. Он заразился коронавирусом от контакта с больным", - говорится в сообщении.
Всего в регионе чуть больше двух тысяч инфицированных, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 718 пациентов.
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