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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:37
https://ria.ru/20200528/1572130195.html
В Белгороде умер травматолог, заразившийся COVID-19 от пациента
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478865_369:580:2979:2048_1036x0_80_0_0_d605a8eb87711c707f8e8d2f9355b827.jpg
РИА Новости

В Белгороде умер травматолог, заразившийся COVID-19 от пациента

16:37 28.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Врач-травматолог Белгородской областной клинической больницы скончался, заболев COVID-19 после контакта с пациентом, сообщило правительство региона.
"В регионе умер 17-й пациент с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшийся - житель Белгородского района, врач-травматолог областной клинической больницы. Он заразился коронавирусом от контакта с больным", - говорится в сообщении.
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Всего в регионе чуть больше двух тысяч инфицированных, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 718 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБелгородский районБелгородская область
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