Собянин заявил, что все данные о смертности от коронавируса открытые

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва публикует все данные о смертельных случаях от коронавируса, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
"Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза - сколько умерло в этом месяце. И любой человек может сравнить с 2019 годом, с 2018-м", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, все "цифры открытые", и скрыть их с открытыми данными правительства Москвы, Росстата невозможно. "Поэтому мы как не скрывали, так ничего не собираемся скрывать", - добавил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.