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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:47
https://ria.ru/20200528/1572130129.html
Собянин заявил, что все данные о смертности от коронавируса открытые
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564024798_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_3da541fc1e90b8adbacfdb967d59a602.jpg
РИА Новости

Собянин заявил, что все данные о смертности от коронавируса открытые

16:36 28.05.2020 (обновлено: 16:47 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва публикует все данные о смертельных случаях от коронавируса, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
"Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза - сколько умерло в этом месяце. И любой человек может сравнить с 2019 годом, с 2018-м", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, все "цифры открытые", и скрыть их с открытыми данными правительства Москвы, Росстата невозможно. "Поэтому мы как не скрывали, так ничего не собираемся скрывать", - добавил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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