Собянин заявил, что все данные о смертности от коронавируса открытые

"Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза - сколько умерло в этом месяце. И любой человек может сравнить с 2019 годом, с 2018-м", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".