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2020-05-28T16:35
https://ria.ru/20200528/1572130059.html
Хорватия открыла границы для граждан десяти стран Евросоюза
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40080/73/400807319_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_88af4324eb071a6c1736f94d16838aa5.jpg
РИА Новости

Хорватия открыла границы для граждан десяти стран Евросоюза

16:35 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗагреб, Хорватия
Загреб, Хорватия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Загреб, Хорватия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Власти Хорватии открыли границы для граждан 10 государств ЕС, сообщил штаб гражданской защиты при МВД.
"Сегодняшним решением определены государства ЕС (Чехия, Венгрия, Австрия, Эстония, Латвия Литва, Польша, Словения, Германия и Словакия), чьи граждане благодаря удовлетворительной эпидемиологической ситуации не должны будут подтверждать наличие оснований для перехода госграницы на въезде в Хорватию", - сообщило МВД в четверг.
Для избежания пробок на КПП открыта специальная электронная форма регистрации для въезжающих в страну, которую можно заполнить заранее.
По данным штаба гражданской защиты Хорватии, к четвергу с начала пандемии коронавируса в стране выявили 2 245 больных, скончались 102 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭстонияЛатвияЧехияВ мире
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