Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Фитнес-центры и парикмахерские в Москве хочется открыть, но пока выявляются около двух тысяч больных коронавирусом в день в столице, поэтому не надо забегать вперед, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижении госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что не надо забегать вперед, так как это может привести к откату.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф