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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:48
https://ria.ru/20200528/1572130028.html
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829691_0:202:2924:1847_1036x0_80_0_0_4087e7e6e6dcdf20661755e21b1d9c55.jpg
РИА Новости

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров

16:35 28.05.2020 (обновлено: 16:48 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Фитнес-центры и парикмахерские в Москве хочется открыть, но пока выявляются около двух тысяч больных коронавирусом в день в столице, поэтому не надо забегать вперед, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижении госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что не надо забегать вперед, так как это может привести к откату.
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