Красный Крест попросил выделить средства для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца просит выделить дополнительные 3,19 миллиарда швейцарских франков (3,19 миллиарда долларов) для помощи наиболее уязвимому населению в мире в условиях пандемии новой Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца просит выделить дополнительные 3,19 миллиарда швейцарских франков (3,19 миллиарда долларов) для помощи наиболее уязвимому населению в мире в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции , говорится в пресс-релизе организации.

Согласно заявлению, средства будут направлены на "расширение жизненно важных услуг" и на помощь в "устранении как непосредственных последствий пандемии, так и ее долгосрочных социальных и экономических последствий".

Отмечается, что из необходимых 3,19 миллиарда долларов 1,95 миллиарда требуются Международной федерации Красного Креста "для поддержки национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в обеспечении здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также в смягчении социально-экономических последствий для наиболее уязвимых групп населения". Еще 1,24 миллиарда нужны Международному комитету Красного Креста "для реагирования в местах конфликтов, для поддержки медицинских учреждений и мест содержания под стражей, для ограничения распространения (вируса) и обеспечения медицинского доступа для перемещенных лиц и задержанных".

"В нестабильной гуманитарной ситуации пандемия COVID-19 создает новые факторы уязвимости для людей, которые и так подвергаются наибольшему риску. Сейчас мы столкнулись с кризисом уже будучи в кризисе с учетом нарастающей нищеты и ухудшением продовольственной безопасности, экономических условий, отсутствием общественного здравоохранения, чистой питьевой воды, санитарных и гигиенических условий", - приводятся слова генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джагана Чапагаина.