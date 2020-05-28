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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:33
https://ria.ru/20200528/1572129976.html
Красный Крест попросил выделить средства для борьбы с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Красный Крест попросил выделить средства для борьбы с коронавирусом

16:33 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца просит выделить дополнительные 3,19 миллиарда швейцарских франков (3,19 миллиарда долларов) для помощи наиболее уязвимому населению в мире в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, говорится в пресс-релизе организации.
Согласно заявлению, средства будут направлены на "расширение жизненно важных услуг" и на помощь в "устранении как непосредственных последствий пандемии, так и ее долгосрочных социальных и экономических последствий".
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Отмечается, что из необходимых 3,19 миллиарда долларов 1,95 миллиарда требуются Международной федерации Красного Креста "для поддержки национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в обеспечении здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также в смягчении социально-экономических последствий для наиболее уязвимых групп населения". Еще 1,24 миллиарда нужны Международному комитету Красного Креста "для реагирования в местах конфликтов, для поддержки медицинских учреждений и мест содержания под стражей, для ограничения распространения (вируса) и обеспечения медицинского доступа для перемещенных лиц и задержанных".
"В нестабильной гуманитарной ситуации пандемия COVID-19 создает новые факторы уязвимости для людей, которые и так подвергаются наибольшему риску. Сейчас мы столкнулись с кризисом уже будучи в кризисе с учетом нарастающей нищеты и ухудшением продовольственной безопасности, экономических условий, отсутствием общественного здравоохранения, чистой питьевой воды, санитарных и гигиенических условий", - приводятся слова генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джагана Чапагаина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В мире
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