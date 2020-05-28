В Сербии умер еще один пациент с коронавирусом

БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Сербии за сутки, с начала пандемии умер 241 человек, всего выявлено 11,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Минздрав делает ежедневный срез с 15.00 (16.00 мск) до 15.00 следующего дня. Жертв COVID-19 не было с минувшего четверга на пятницу и с субботы на воскресенье, а затем с понедельника на вторник.

"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 241 человек. Выявлено 25 новых зараженных, всего 11 300 больных", - заявил минздрав в четверг.

Отмечается, что всего выздоровели 6 438 человек.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, общественный автобусный и железнодорожный транспорт, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрание с присутствием более 1000 человек.

С 8 мая постепенно стали открываться торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.