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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:33
https://ria.ru/20200528/1572129936.html
В Сербии умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии умер еще один пациент с коронавирусом

16:33 28.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Сербии за сутки, с начала пандемии умер 241 человек, всего выявлено 11,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Минздрав делает ежедневный срез с 15.00 (16.00 мск) до 15.00 следующего дня. Жертв COVID-19 не было с минувшего четверга на пятницу и с субботы на воскресенье, а затем с понедельника на вторник.
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"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 241 человек. Выявлено 25 новых зараженных, всего 11 300 больных", - заявил минздрав в четверг.
Отмечается, что всего выздоровели 6 438 человек.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, общественный автобусный и железнодорожный транспорт, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрание с присутствием более 1000 человек.
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С 8 мая постепенно стали открываться торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил в минувший вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияВ мире
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