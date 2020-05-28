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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:55
https://ria.ru/20200528/1572129880.html
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572135236_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_43435431ec10ce2db63595de1471ccec.jpg
РИА Новости

Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины

16:33 28.05.2020 (обновлено: 17:55 28.05.2020)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
"Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим. <...> Мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных", — заявил он в интервью телеканалу "Россия-24".
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Названо условие открытия парикмахерских в Москве
По словам мэра, ситуация с коронавирусом в столице "не такая радужная", поэтому не стоит "забегать вперед". Кроме того, в мае статистика по смертности от COVID-19 пойдет вверх, подчеркнул Собянин.
"Смертность в мае будет еще больше. Это чрезвычайно важно, в каждой смерти разобраться — ее причины, связи COVID-19 с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Это позволяет спасать жизни", — добавил он.
С начала эпидемии в 85 российских регионах коронавирусную инфекцию диагностировали почти у 380 тысяч человек, из них 4142 скончались, более 150 тысяч вылечились. В Москве было выявлено 173 497 больных COVID-19.
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Накануне Собянин объявил, что режим самоизоляции и пропусков в столице продлевают до 14 июня. Однако с понедельника москвичам разрешат прогулки по графику три раза в неделю (с пяти до девяти утра выходить на улицу и заниматься спортом можно без ограничений). Также планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.
Отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей, по мнению мэра, еще преждевременно, как и открывать парикмахерские, рестораны и фитнес-центры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Полностью поддерживаю данную инициативу. Но уступлю право вакцинироваться первыми чиновникам и их друзьям-олигархам.
28 мая, 16:40
Leonid
1956310055
Его Москва за это не простит. Больше мэром ему не быть
28 мая, 16:54
kkristallovich_r
1931000018
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