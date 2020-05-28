Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса

"Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим. <...> Мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных", — заявил он в интервью телеканалу "Россия-24"

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в столице "не такая радужная", поэтому не стоит "забегать вперед". Кроме того, в мае статистика по смертности от COVID-19 пойдет вверх, подчеркнул Собянин.

"Смертность в мае будет еще больше. Это чрезвычайно важно, в каждой смерти разобраться — ее причины, связи COVID-19 с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Это позволяет спасать жизни", — добавил он.

С начала эпидемии в 85 российских регионах коронавирусную инфекцию диагностировали почти у 380 тысяч человек, из них 4142 скончались, более 150 тысяч вылечились. В Москве было выявлено 173 497 больных COVID-19.

Накануне Собянин объявил, что режим самоизоляции и пропусков в столице продлевают до 14 июня. Однако с понедельника москвичам разрешат прогулки по графику три раза в неделю (с пяти до девяти утра выходить на улицу и заниматься спортом можно без ограничений). Также планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

Отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей, по мнению мэра, еще преждевременно, как и открывать парикмахерские, рестораны и фитнес-центры.