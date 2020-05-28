Словакия планирует принимать российских туристов уже в июле

"Готовы к приему туристов и лечебные курорты. За время вынужденных каникул там была проведена реновация. На самом деле, оздоровительные курорты уже принимают гостей из числа местных жителей, кому предписано лечение по страховке. Купить тур самому пока нельзя", – рассказала Алушицова.