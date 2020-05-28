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Туризм
2020-05-28T16:54
https://ria.ru/20200528/1572129850.html
Словакия планирует принимать российских туристов уже в июле
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РИА Новости

Словакия планирует принимать российских туристов уже в июле

16:54 28.05.2020
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© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу
© Фото : Pixabay / danielavaskova
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Словакия планирует принимать российских туристов уже в июле, сообщает АТОР.
В Словакии 20 мая начался последний – четвертый — этап снятия ограничений, сообщила Любица Алушицова директор зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в России и СНГ.
Постепенно открываются отели, бассейны, аквапарки, начинают работать рестораны, в том числе при гостиницах. Сотрудники заведений и отдыхающие соблюдают социальную дистанцию, отметила она.
"Готовы к приему туристов и лечебные курорты. За время вынужденных каникул там была проведена реновация. На самом деле, оздоровительные курорты уже принимают гостей из числа местных жителей, кому предписано лечение по страховке. Купить тур самому пока нельзя", – рассказала Алушицова.
Работа над протоколами безопасного туризма еще идет. Пока иностранные путешественники, пребывающие в Словакию, должны будут пройти двухнедельный карантин, за изоляцию платить не придется. Также необходимо сделать тест на коронавирус.
В ближайших планах Словакии – открыть границы для въезда соседей по Евросоюзу, сроки открытия границ для граждан третьих стран, в том числе России, пока обозначить невозможно.
"Можно лишь предположить, что российские туристы смогут приехать в Словакию в конце июля. Именно эти даты рассматриваются российскими авиакомпаниями для начала постепенного восстановления полетов за рубеж", – говорит Любица Алушицова.
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